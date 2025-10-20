घाटशिला उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी? BJP और JMM में कड़ी टक्कर; चर्चा में एक और नाम

संक्षेप: घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है। यहां से बीजेपी और जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं, जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम भी मैदान में है।

जयराम कुमार महतो के नेतृत्व वाली जेकेएलएम ने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसी के साथ घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार जताए जा रहे हैं।

जेकेएलएम ने रामदास मुर्मू पर भरोसा जताया है, जो 2024 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें केवल 8092 वोट हासिल हुए थे। वहीं, भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है, जबकि झामुमो ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को टिकट दिया है।

घाटशिला सीट अगस्त में विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। जेकेएलएम उम्मीदवार मुर्मू ने कहा कि वह पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जयराम कुमार महतो की मौजूदगी में 21 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जयराम को टाइगर महतो के नाम से भी जाना जाता है।

कहा जाता है कि जेएलकेएम ने 2024 के विधानसभा चुनावों में झारखंड के बोकारो, रामगढ़, गोमिया, धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र में कई सीटों पर राजग और अन्य गठबंधनों का खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। महतो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि जेएलकेएम के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति ने घाटशिला उपचुनाव के लिए मुर्मू के नाम को मंजूरी दे दी है। मुर्मू ने झामुमो और भाजपा प्रत्याशियों का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि घाटशिला सीट पर बाहरी लोग मैदान में हैं।