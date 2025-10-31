Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ghatshila be election jlkm entry causes tension in jmm bjp camp jairam mahto
घाटशिला उपचुनाव: JLKM की एंट्री से दिलचस्प हुआ चुनाव, BJP-JMM दोनों की बढ़ी टेंशन

घाटशिला उपचुनाव: JLKM की एंट्री से दिलचस्प हुआ चुनाव, BJP-JMM दोनों की बढ़ी टेंशन

संक्षेप: घाटशिला चुनाव में अबतक मुकाबला झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच देखा जा रहा था। लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) की एंट्री ने इस समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है।

Fri, 31 Oct 2025 08:00 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, घाटशिला
share Share
Follow Us on

झारखंड की सियासत इन दिनों घाटशिला उपचुनाव के इर्द-गिर्द सिमट गई है। मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। अबतक मुकाबला झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच देखा जा रहा था। लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) की एंट्री ने इस समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या जयराम महतो किसी एक का खेल बिगाड़ेंगे या फिर वे इस बार भी वोटकटवा की भूमिका में ही रह जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्रामीण पृष्ठभूमि, बेरोजगारी और पलायन बने चुनावी मुद्दे

घाटशिला विधानसभा की अधिकांश आबादी ग्रामीण है। यहां रोजगार का मुख्य साधन खनन, जंगल उत्पाद और छोटे व्यवसाय हैं। बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी और पलायन पर निर्भर हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा की जर्जर स्थिति प्रमुख मुद्दों के तौर पर उभरे हैं। कुल 3.21 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में 2.55 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 24 हजार 899 पुरुष और 1 लाख 30 हजार 921 महिलाएं हैं। जातिगत समीकरण देखें तो करीब 48% मतदाता आदिवासी, 40% ओबीसी और लगभग 5.3% एससी वर्ग के हैं। यानी परिणाम काफी हद तक आदिवासी समाज के रुख पर निर्भर करेगा।

झामुमो बनाम भाजपा : परंपरा और रणनीति की टक्कर

झामुमो के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा है। पार्टी ने दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जो अपने पिता की विकास योजनाओं और सहानुभूति की लहर पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरी ओर, भाजपा ने संगठन के दम पर पूरे कोल्हान में अपनी मशीनरी झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने आदिवासी समाज को सीधे साधने की रणनीति अपनाई है। भाजपा के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं उज्ज्वला, पीएम आवास और जनजातीय न्याय अभियान प्रमुख हथियार हैं।

डुमरी विधायक जयराम महतो की एंट्री से बढ़ी बेचैनी

डुमरी विधायक जयराम महतो, जिन्होंने हाल के वर्षों में खुद को एक आक्रामक युवा नेता के रूप में स्थापित किया है, अब घाटशिला में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। उनकी पार्टी ने यहां आदिवासी उम्मीदवार उतारा है, ताकि पारंपरिक मतदाताओं में सेंध लगाई जा सके। हालांकि 2024 विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी को महज 8 हजार वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। बावजूद इसके, इस बार माहौल अलग है। जयराम महतो की बढ़ती लोकप्रियता और युवा वर्ग में उनकी पकड़ को देखते हुए कहा जा रहा है कि वे दोनों प्रमुख दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। घाटशिला का यह चुनाव सिर्फ सोरेन बनाम सोरेन की लड़ाई नहीं, बल्कि तीसरी पार्टी के उभरने का भी संकेत है।

उपचुनाव को लेकर सघन निगरानी, अबतक 2.91 करोड़ जब्त

जमशेदपुर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार विधानसभा उपनिर्वाचन-2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए जिले में सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में निगरानी दलों ने अंतरराज्यीय सीमाओं, चेकपोस्ट और विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, शराब, मादक पदार्थ जब्त किए हैं। अबतक प्रवर्तन एजेंसियों ने कुल 2 करोड़ 91 लाख 21 हजार रुपये जब्त किए हैं। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।