झारखंड में 7 लाख गैस कनेक्शन की बुकिंग पर लगी रोक, लेना पड़ रहा महंगा सिलेंडर, क्या है वजह
झारखंड में करीब 7 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन वाले ग्राहकों की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। इनलोगों ने ई केवाईसी नहीं कराई है, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। ई केवाईसी के बाद ही इन ग्राहकों के सिलेंडर की बुकिंग फिर से हो सकेगी।
झारखंड में करीब 7 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन वाले ग्राहकों की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। इनलोगों ने ई केवाईसी नहीं कराई है, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। ई केवाईसी के बाद ही इन ग्राहकों के सिलेंडर की बुकिंग फिर से हो सकेगी। इनमें 60 हजार ग्राहक कोल्हान के हैं। राज्य में करीब 75 लाख एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन हैं। इनमें से ई केवाईसी नहीं कराने वाले वैसे 7 लाख ग्राहकों के कनेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और बुकिंग पर रोक लगा दी गई है, जिन्होंने ई केवाईसी नहीं कराई है। ई केवाईसी के लिए कई बार तिथियां बढ़ाई जा चुकी थीं। अंतत: इन कनेक्शन को बंद करने का निर्देश राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय द्वारा दिया गया। इसके बाद कनेक्शन बंद कर दिए गए।
सबसे अधिक पेंडिंग ई केवाईसी इंडेन गैस कंपनी की है और इसमें करीब साढ़े तीन लाख से अधिक ग्राहकों के कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है। तीनों कंपनियों का मिला दिया जाए तो सिर्फ पूर्वी सिंहभूम के 32 हजार और कोल्हान से कुल करीब 70 हजार ग्राहकों की ई केवाईसी नहीं हुई है। बताया गया कि इसमें कई ऐसे लोग हैं, जिनके परिवार में एक से अधिक कनेक्शन हैं और इसका एजेंसी को पता चल जाएगा, इसलिए भी वे ई केवाईसी नहीं कराने आ रहे थे। इसकी वजह से वे परेशानी में फंस गए।
5 या 10 किलो वाला सिलेंडर का ही विकल्प
गैस कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों के गैस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया है, वे 14 किलो वाले सिलेंडर की बुकिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 और 10 किलो वाले सिलेंडर एजेंसी में अपनी औपचारिकता पूरी कर बाजार दर पर खरीद सकते हैं, ताकि उन्हें खाना बनाने में परेशानी न हो। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक कागजात के साथ अपनी एजेंसी में जाकर ग्राहक ई केवाईसी करवाकर कनेक्शन को फिर से शुरू कर सकते हैं और सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं।
छोटा सिलेंडर पड़ेगा ग्राहकों के लिए महंगा
आम ग्राहकों को 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत करीब 983 रुपये देनी पड़ती है और यह प्रति किलो करीब 69 रुपये पड़ता है, जबकि 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए उन्हें 826 रुपये भुगतान करना पड़ता है, जो करीब 165 रुपये प्रति किलो पड़ता है। वहीं, 10 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1677 रुपये देने पड़ते हैं, जो करीब 168 रुपये प्रति किलो की दर से पड़ता है। इस तरह जिनलोगों ने ईकेवाईसी नहीं कराई है और वे बाजार से 5 या 10 किलो के सिलेंडर खरीदकर काम चला रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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