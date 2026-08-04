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Garhwa News: बाइक के धक्के से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: भवनाथपुर। भवनाथपुर-श्रीबंसीधर नगर मुख्य पथ पर एचपी पेट्रोल पंप के समीप सोमवार रात बाइक से धक्का लगने से छहमईलवा निवासी धर्मेंद्र गुप्ता गंभीर रूप से घ

Garhwa News: बाइक के धक्के से घायल

Garhwa News: भवनाथपुर। भवनाथपुर-श्रीबंशीधर नगर मुख्य पथ पर सोमवार की रात बाइक के धक्के से छहमईलवा निवासी धर्मेंद्र गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी में भर्ती कराया। बताया जाता है कि पेट्रोल पंप के समीप धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ धनरोपनी कर घर वापस लौट रहा था। उसी दौरान बाइक चालक ने धक्का मार दिया। उसके बाद वह भी गिरकर घायल हो गया।

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