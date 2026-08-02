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Garhwa News: सांप के काटने से महिला गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: गढ़वा। रमना थाना क्षेत्र के बुलका गांव निवासी उज्जैन अंसारी की 40 वर्षीया पत्नी रवीना खातून को सांप ने काट लिया। गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए स

Garhwa News: सांप के काटने से महिला गंभीर

Garhwa News: गढ़वा। रमना थाना क्षेत्र के बुलका गांव निवासी उज्जैन अंसारी की 40 वर्षीया पत्नी रवीना खातून को सांप ने काट लिया। गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि रवीना घर में कुछ काम कर रही थी। उसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। गंभीर स्थिति में उसे सदर अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है।

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