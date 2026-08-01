Garhwa News: विषैला जंतु के काटने से महिला की मौत
Garhwa News: प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर दो स्थित दुबे तहले के रजवाड़ी टोला निवासी लालजी रजवार की 38 वर्षीया पत्नी सरिता देवी की मौत विषैला जंतु के का
Garhwa News: मझिआंव। प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर दो स्थित दुबे तहले के रजवाड़ी टोला निवासी लालजी रजवार की 38 वर्षीया पत्नी सरिता देवी की मौत विषैला जंतु के काटने से हो गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि बाजार से लौटने के बाद शाम करीब 7 बजे घर में झाड़ू लगाने के क्रम में विषैला जंतु ने काट लिया। झाड़ फूंक कराने पर उसकी स्थिति बिगड़ने के कारण परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। उधर जानकारी मिलने पर विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया ताकि सरकारी योजना का लाभ मिल सके।
शुक्रवार को शव का अंतिम संस्कार कोयल नदी तट पर किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।