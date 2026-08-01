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Garhwa News: विषैला जंतु के काटने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर दो स्थित दुबे तहले के रजवाड़ी टोला निवासी लालजी रजवार की 38 वर्षीया पत्नी सरिता देवी की मौत विषैला जंतु के का

Garhwa News: विषैला जंतु के काटने से महिला की मौत

Garhwa News: मझिआंव। प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर दो स्थित दुबे तहले के रजवाड़ी टोला निवासी लालजी रजवार की 38 वर्षीया पत्नी सरिता देवी की मौत विषैला जंतु के काटने से हो गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि बाजार से लौटने के बाद शाम करीब 7 बजे घर में झाड़ू लगाने के क्रम में विषैला जंतु ने काट लिया। झाड़ फूंक कराने पर उसकी स्थिति बिगड़ने के कारण परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। उधर जानकारी मिलने पर विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया ताकि सरकारी योजना का लाभ मिल सके।

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शुक्रवार को शव का अंतिम संस्कार कोयल नदी तट पर किया गया।

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