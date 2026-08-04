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Garhwa News: कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र के खाला गांव की 18 वर्षीय खुशबू खातून ने पति से विवाद के बाद कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है।

Garhwa News: कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास

Garhwa News: गढ़वा। धुरकी थाना क्षेत्र के खाला गांव निवासी अफरोज अंसारी की पत्नी 18 वर्षीया खुशबू खातून कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने का प्रयास की। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच आपस में विवाद उत्पन हुआ था। उसी बात से उग्र होकर महिला ने कीटनाशक दवा खा ली। घटना के बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सक के अनुसार उसकी स्थिति खतरे से बाहर है।

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