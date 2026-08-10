Garhwa News: नवनामांकित विद्यार्थियों का गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। सोमवार को राजकीय कृत जमा दो उच्च विद्यालय में वर्ग नौवी और 11वीं में नामांकित विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार ने नव नामांकित विद्यार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान वर्ग 12वीं की छात्राओं और विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने वर्ग नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों को तिलक-चंदन लगा पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। विद्यालय परिवार ने नवागंतुक विद्यार्थियों को विद्यालय की परंपराओं, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण से परिचित कराने का संदेश दिया।

उसके उपरांत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर व्यापक सांस्कृतिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन विद्यालय की शिक्षिकाओं तेरेसा बाखला और अनामिका हेरेंज ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। समारोह में विद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान पर प्रभावशाली भाषण भी प्रस्तुत किए। छात्रा मदीना परवीन और ऋतिका ने अपने ओजस्वी वक्तव्य से दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

सासंकृतिक कार्यक्रम के वक्ता

कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। वक्ताओं में वरिष्ठ व्याख्याता मो. मोकारिम, सुशील कुमार, अनय कुमार गुप्ता, रंजीत बर्णवाल और डॉ. आनंद कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, संघर्ष और देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार उपाध्याय ने नव नामांकित विद्यार्थियों के स्वागत के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस परंपरा के माध्यम से विद्यार्थियों को विद्यालय की परंपरा एवं अनुशासन से परिचित कराने के साथ-साथ उनमें अपनत्व और विद्यालय परिवार के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी और जन-अधिकारों के संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका संघर्ष और त्याग मानव सभ्यता के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती ने ऐसे अनेक वीर आदिवासी योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की ज्वाला प्रज्ज्वलित की। उनमें भगवान बिरसा मुंडा का नाम अग्रणी है।उक्त अवसर पर विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार, अरविंद कुमार, आदित्य कुमार, प्रशांत तिवारी, रंजीत बरनवाल सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।