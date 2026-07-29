Garhwa News: वार्ड 17 की समस्याओं से डीसी को कराया गया अवगत
Garhwa News: गढ़वा के वार्ड 17 के पार्षद ओम प्रकाश चौबे ने डीसी से वार्तालाप किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अव्यवस्थाओं की शिकायत की। पीसीसी पथ जल्दी ही टूट गया है, और जलजमाव की समस्या है। प्राथमिक विद्यालय का भवन भी जर्जर हो गया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। डीसी ने जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Garhwa News: गढ़वा। श्री बंशीधर नगर नग पंचायत क्षेत्र के वार्ड 17 के विभिन्न मुद्दों पर वार्ड पार्षद ओम प्रकाश चौबे ने डीसी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वार्ड में एनएच से लेकर के सुशील चौबे के घर तक पीसीसी पथ का निर्माण हुआ था। निर्माण के कुछ दिन बाद ही टूट गई। विभिन्न जगहों पर जलजमाव की समस्या है। वहीं कनीय अभियंता की घोर लापरवाही के चलते एप्रोच रोड का निर्माण नहीं किया गया। वार्ड पार्षद ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय पाल्हे कला का जर्जर भवन कभी भी धराशाई हो सकता है।
उससे बच्चों के जान माल का नुकसान हो सकता है। उनकी मांगों पर डीसी की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।