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Garhwa News: वार्ड 17 की समस्याओं से डीसी को कराया गया अवगत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: गढ़वा के वार्ड 17 के पार्षद ओम प्रकाश चौबे ने डीसी से वार्तालाप किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अव्यवस्थाओं की शिकायत की। पीसीसी पथ जल्दी ही टूट गया है, और जलजमाव की समस्या है। प्राथमिक विद्यालय का भवन भी जर्जर हो गया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। डीसी ने जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Garhwa News: वार्ड 17 की समस्याओं से डीसी को कराया गया अवगत

Garhwa News: गढ़वा। श्री बंशीधर नगर नग पंचायत क्षेत्र के वार्ड 17 के विभिन्न मुद्दों पर वार्ड पार्षद ओम प्रकाश चौबे ने डीसी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वार्ड में एनएच से लेकर के सुशील चौबे के घर तक पीसीसी पथ का निर्माण हुआ था। निर्माण के कुछ दिन बाद ही टूट गई। विभिन्न जगहों पर जलजमाव की समस्या है। वहीं कनीय अभियंता की घोर लापरवाही के चलते एप्रोच रोड का निर्माण नहीं किया गया। वार्ड पार्षद ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय पाल्हे कला का जर्जर भवन कभी भी धराशाई हो सकता है।

उससे बच्चों के जान माल का नुकसान हो सकता है। उनकी मांगों पर डीसी की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया।

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