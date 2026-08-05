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Garhwa News: प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति का अवसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: फोटो प्रताप दोः मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन को लेकर प्रेसवार्ता करते डीसी

Garhwa News: प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति का अवसर

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। उसे लेकर जिला समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सह प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई।

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बैठक का उद्देश्य

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की अब तक की प्रगति, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन, मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण, अधिकारियों की जिम्मेदारी तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए सभी राजनीतिक दलों व प्रतिनिधियों से कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की।

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नाम जोड़ने की प्रक्रिया

एसआईआर अभियान के तहत जिलांतर्गत गढ़वा विस में 60992 और भवनाथपुर में 53478 सहित कुल 114470 मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है। उन्हें सूची में नाम जोड़वाने के लिए एक महीने का मौका मिलेगा। उसके बाद भी नाम नहीं जोड़वाने पर उनका नाम मतदाता सूची से कटने का संकट उत्पन्न होगा।

निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी

उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 01 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। आयोग के निर्देशानुसार 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदान का सत्यापन एवं गणना प्रपत्रों का विवरण किया गया। इस अवधि में मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन किया गया तथा सभी पात्र मतदाताओं का विवरण प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया।

FAQs

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए किस समयसीमा का प्रावधान किया गया है?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एक महीने का अवसर दिया जाएगा।
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