Garhwa News: गांव की जरूरतों से बनेगी विकास की राह, सबकी योजना-सबका विकास का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण: बीडीओ
Garhwa News: गांव की जरूरतों के अनुसार बनेगी योजना: बीडीओ फोटो खरौंधी तीन: दो दिवसीय प्रशिक्षण
Garhwa News: खरौंधी, प्रतिनिधि। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सबकी योजना, सबका विकास अभियान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत सहायक दल के सदस्यों का दो दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हुआ। पंचायत सचिवालय खरौंधी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ गौतम कुमार लकड़ा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उक्त अवसर पर बीडीओ ने कहा कि गांव के विकास की योजना गांव के लोगों की जरूरत और प्राथमिकता को ध्यान में रखकर तैयार होनी चाहिए। सबकी योजना, सबका विकास अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों की भागीदारी से पंचायतों की वास्तविक जरूरतों को चिन्हित कर बेहतर विकास योजनाएं तैयार करना है।
उन्होंने प्रशिक्षण में मिली जानकारी को पंचायत स्तर तक पहुंचाने और ग्रामसभा के माध्यम से योजनाओं के चयन में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रखंड की नौ ग्राम पंचायतों से कुल 54 प्रतिभागी प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं। पहले बैच में सुंडी, राजी, खरौंधी, मझिगांवा और चंदनी पंचायत के 30 और दूसरे बैच में करिवाडीह, सिसरी, अरंगी और कूपा पंचायत के 24 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण 10 और 11 अगस्त को चलेगा। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने, ग्रामीणों की जरूरतों एवं प्राथमिकताओं को चिन्हित करने, विकास योजनाओं के चयन तथा योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। पंचायतों के लिए स्वच्छ और हरित पंचायत तथा आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला पंचायत जैसी थीम भी निर्धारित की गई है। सुंडी पंचायत की मुखिया शीला देवी, अरंगी की मुखिया फूलकुमारी देवी, चंदनी के मुखिया रामरहन मेहता, करिवाडीह की मुखिया मंशा देवी, खरौंधी की मुखिया मंजू देवी, कूपा के मुखिया प्रमोद राम, मझिगांवा की मुखिया बिंदा देवी, राजी की मुखिया रिंकू देवी, सिसरी की मुखिया श्वेता देवी सहित अन्य प्रशिक्षण में शामिल हैं। है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।