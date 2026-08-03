Garhwa News: ग्रामसभा जी राम जी योजना की दी गई जानकारी
Garhwa News: कांडी पंचायत सचिवालय में ग्रामसभा का आयोजन हुआ। मुखिया विजय राम ने पंचायत सचिव शाहिद अंसारी द्वारा जी राम जी योजना की जानकारी साझा की। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलेगी। पंचायतवासियों से छोटे विकास प्रस्ताव देने की अपील की गई।
Garhwa News: कांडी, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत कांडी पंचायत सचिवालय के सभागार में सोमवार को ग्रामसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया विजय राम ने की। ग्रामसभा को संबोधित करते हुए पंचायत सचिव शाहिद अंसारी ने जी राम जी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से जी राम जी योजना लागू है। इस योजना के तहत पोर्टल के माध्यम से पंचायतों में पीसीसी सड़क, नाली, गली निर्माण, बकरी पालन, गाय शेड सहित कई छोटे-बड़े विकास कार्य कराए जाएंगे। उससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी।
मुखिया विजय ने पंचायतवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्रों की छोटी-छोटी विकास योजनाओं का प्रस्ताव दें, ताकि पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाया जा सके तथा विकास गतिविधियां लगातार आगे बढ़ती रहें। उक्त अवसर पर रोजगार सेवक छोटन बैठा, उपमुखिया दिलीप राम, लाल मोहम्मद खान सहित पंचायत के कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित थे।
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