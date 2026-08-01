Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Garhwa News: योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही गांवों का सर्वांगीण विकास संभव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
Follow us on Google News
share

Garhwa News: हरिहरपुर ओपी क्षेत्र में मझिगावां और हरिहरपुर पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन हुआ। मुखियाओं ने विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय की। ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक बताया। सचिव ने ग्रामीणों से विकास में भागीदारी की अपील की।

Garhwa News: योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही गांवों का सर्वांगीण विकास संभव

Garhwa News: हरिहरपुर, प्रतिनिधि। हरिहरपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत मझिगावां पंचायत सचिवालय और हरिहरपुर पंचायत सचिवालय में ग्रामसभा का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित मझिगावां पंचायत की ग्रामसभा की अध्यक्षता मुखिया रीता देवी और शनिवार को हरिहरपुर पंचायत की ग्रामसभा की अध्यक्षता मुखिया अनुज कुमार सिंह ने की। बैठक में ग्रामसभा से पारित विकास योजनाओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी कांडी राकेश कुमार सहाय के निदेश के आलोक में युक्तधारा पोर्टल पर प्रविष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की गई। उस दौरान पंचायतों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आवश्यक योजनाओं की प्राथमिकता तय की गई।

ये भी पढ़ें:Kodarma News: स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बने ग्राम पंचायत की विकास योजना : बीडीओ

ग्राम सभा में ग्रामीणों की भागीदारी

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने सड़क, नाली, पेयजल, सिंचाई सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से गांवों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।

ये भी पढ़ें:Ghumla News: पेसा क्षेत्र के हर राजस्व गांव में होगी विशेष ग्रामसभा

पंचायत सचिव की अपील

उक्त अवसर पर पंचायत सचिव मोहम्मद अंसारी ने कहा कि किसी भी पंचायत की वास्तविक पहचान उसके गांवों के विकास से होती है। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने और ग्राम सभा के माध्यम से जनहित की योजनाओं का चयन करने की अपील की। मझिगावां पंचायत की ग्राम सभा में रोजगार सेवक अनुज राम, मुखिया पति शंभूनाथ साह, बीडीसी प्रतिनिधि सुनील यादव, वार्ड सदस्य सत्यप्रकाश चौबे, मंगरू राम, प्रज्ञा केंद्र संचालक मणिभूषण चौधरी, वीएलई राजन कुमार, सोनू चौबे, मिथिलेश चौबे, बलराम चौबे, देवेंद्र प्रजापति, अखिलेश राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

ग्रामसभा का आयोजन कब हुआ?
ग्रामसभा का आयोजन मझिगावां पंचायत में शुक्रवार को और हरिहरपुर पंचायत में शनिवार को हुआ।
ये भी पढ़ें:Pakur News: प्रखंड की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष महिला सभा आयोजित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Garhwa News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।