Garhwa News: योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही गांवों का सर्वांगीण विकास संभव
Garhwa News: हरिहरपुर ओपी क्षेत्र में मझिगावां और हरिहरपुर पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन हुआ। मुखियाओं ने विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय की। ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक बताया। सचिव ने ग्रामीणों से विकास में भागीदारी की अपील की।
Garhwa News: हरिहरपुर, प्रतिनिधि। हरिहरपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत मझिगावां पंचायत सचिवालय और हरिहरपुर पंचायत सचिवालय में ग्रामसभा का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित मझिगावां पंचायत की ग्रामसभा की अध्यक्षता मुखिया रीता देवी और शनिवार को हरिहरपुर पंचायत की ग्रामसभा की अध्यक्षता मुखिया अनुज कुमार सिंह ने की। बैठक में ग्रामसभा से पारित विकास योजनाओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी कांडी राकेश कुमार सहाय के निदेश के आलोक में युक्तधारा पोर्टल पर प्रविष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की गई। उस दौरान पंचायतों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आवश्यक योजनाओं की प्राथमिकता तय की गई।
ग्राम सभा में ग्रामीणों की भागीदारी
ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने सड़क, नाली, पेयजल, सिंचाई सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से गांवों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।
पंचायत सचिव की अपील
उक्त अवसर पर पंचायत सचिव मोहम्मद अंसारी ने कहा कि किसी भी पंचायत की वास्तविक पहचान उसके गांवों के विकास से होती है। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने और ग्राम सभा के माध्यम से जनहित की योजनाओं का चयन करने की अपील की। मझिगावां पंचायत की ग्राम सभा में रोजगार सेवक अनुज राम, मुखिया पति शंभूनाथ साह, बीडीसी प्रतिनिधि सुनील यादव, वार्ड सदस्य सत्यप्रकाश चौबे, मंगरू राम, प्रज्ञा केंद्र संचालक मणिभूषण चौधरी, वीएलई राजन कुमार, सोनू चौबे, मिथिलेश चौबे, बलराम चौबे, देवेंद्र प्रजापति, अखिलेश राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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