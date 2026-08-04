Garhwa News: पुण्य तिथि पर दिशोम गुरु के संघर्ष और योगदान को किया नमन

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। जमा दो उच्च विद्यालय के खेल मैदान में मंगलवार को झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा, सम्मान और भावपूर्ण वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन भवनाथपुर विधायक प्रतिनिधि दीपक वर्मा के नेतृत्व में किया गया। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। उस दौरान उनके संघर्ष और योगदान को यादव करते हुए नमन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड प्रमुख शोभा देवी, जिला परिषद सदस्य रजनी शर्मा, विजय सिंह खरवार, प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव, अब्दुल अंसारी, मुकेश चन्द्रवंशी, अजमुद्दीन अंसारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर की।

उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उक्त अवसर पर दिशोम गुरु अमर रहें, जोहार शिबू सोरेन तथा झारखंड आंदोलन अमर रहे जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। मौके पर जिला परिषद सदस्य रंजनी और प्रखंड प्रमुख ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अलग झारखंड राज्य के गठन के आंदोलन को नई दिशा और मजबूती प्रदान की। नेताओं ने कहा कि उनका संघर्ष, त्याग और जनसेवा का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा। उन्होंने लोगों से उनके आदर्शों एवं विचारों को अपनाकर समाज और राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद महिलाओं के बीच 100 साड़ी का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड अध्यक्षअरविंद यादव ने किया। मौके पर गोपाल उरांव, शिवरतन उरांव, जनक राम, पूर्व मुखिया गोपाल यादव, रामजन्म सिंह, विश्वंभर राम, शमशेर अंसारी, नवलेश पासवान सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।