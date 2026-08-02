Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Garhwa News: दिशोमगुरु के श्रद्धांजलि सभा को लेकर बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
Follow us on Google News
share

Garhwa News: फोटो मेराल एक: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि की तैयारी को लेकर बैठक करते झामुमो के सदस्य। झारखंड आंदोलन के महानायक व झामुमो के संस्थापक स्वर्गी

Garhwa News: दिशोमगुरु के श्रद्धांजलि सभा को लेकर बैठक

Garhwa News: मेराल, प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलन के महानायक व झामुमो के संस्थापक स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मंगलवार को स्वर्गीय विमला ठाकुर मेमोरियल भवन, बंका रोड मेराल में मनाई जाएगी। उक्त अवसर पर प्रखंड कमिटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रविवार को प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ने किया। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, जनसंपर्क अभियान, स्वागत व्यवस्था, मंच संचालन, श्रद्धांजलि अर्पण और अन्य आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। प्रस्तावित श्रद्धांजलि सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर श्रद्धासुमन अर्पित करने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर कल होने वाली श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मंत्री दीपक बिरुआ

उक्त अवसर पर दशरथ प्रसाद, 20 सूत्री अध्यक्ष शंभू प्रसाद, रविंद्र मेहता, बबलू दुबे, प्रताप सिंह, जैनेंद्र सिंह, अनुज प्रसाद, राजेश बैठा, विनोद प्रसाद, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष शिवमंगल चौधरी, सचिव रेयाज अंसारी, महिला नेत्री आराधना सिंह, प्रमोद कुमार गुप्ता, हरेंद्र चौधरी, शिव कुमार चौधरी, हेमंत सिंह सहित अन्य मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Gridih News: शिबू की पहली पुण्यतिथि की तैयारियों पर झामुमो की बैठक
ये भी पढ़ें:शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा हुई स्थापित, 04 अगस्त को होगा अनावरण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Garhwa News JMM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।