Garhwa News: दिशोमगुरु के श्रद्धांजलि सभा को लेकर बैठक
Garhwa News: फोटो मेराल एक: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि की तैयारी को लेकर बैठक करते झामुमो के सदस्य। झारखंड आंदोलन के महानायक व झामुमो के संस्थापक स्वर्गी
Garhwa News: मेराल, प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलन के महानायक व झामुमो के संस्थापक स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मंगलवार को स्वर्गीय विमला ठाकुर मेमोरियल भवन, बंका रोड मेराल में मनाई जाएगी। उक्त अवसर पर प्रखंड कमिटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रविवार को प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ने किया। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, जनसंपर्क अभियान, स्वागत व्यवस्था, मंच संचालन, श्रद्धांजलि अर्पण और अन्य आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। प्रस्तावित श्रद्धांजलि सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर श्रद्धासुमन अर्पित करने की अपील की।
उक्त अवसर पर दशरथ प्रसाद, 20 सूत्री अध्यक्ष शंभू प्रसाद, रविंद्र मेहता, बबलू दुबे, प्रताप सिंह, जैनेंद्र सिंह, अनुज प्रसाद, राजेश बैठा, विनोद प्रसाद, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष शिवमंगल चौधरी, सचिव रेयाज अंसारी, महिला नेत्री आराधना सिंह, प्रमोद कुमार गुप्ता, हरेंद्र चौधरी, शिव कुमार चौधरी, हेमंत सिंह सहित अन्य मौजूद थे।
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