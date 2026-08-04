Garhwa News: पुण्य तिथि पर दिशोम गुरु को किया याद
Garhwa News: चिनिया में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर धोती-साड़ी का वितरण चिनिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन
Garhwa News: चिनिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दिशोम गुरु के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उसके बाद जरूरतमंद महिलाओं और पुरुषों के बीच साड़ी और धोती का वितरण किया गया। उस दौरान वक्ताओं ने शिबू सोरेन के संघर्षमय जीवन, झारखंड राज्य निर्माण में उनके योगदान और आदिवासी-मूलवासी समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को याद किया। प्रखंड अध्यक्ष अरविंद ने कहा कि दिशोम गुरु ने अपना पूरा जीवन झारखंड की पहचान, अधिकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई को समर्पित कर दिया।
उनके बताए आदर्शों और सिद्धांतों पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख सुनैना देवी, फरीद खान, सागर यादव, गंगेश्वर सिंह, मंगरू सिंह, हरिओम यादव, प्रेमलता कुमारी, चिंता देवी, रामेश्वर सिंह, रामबृक्ष सिंह, उमाशंकर गुप्ता, आरजू हसन, बदन राम सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।
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