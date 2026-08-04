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Garhwa News: मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन से लेकर अन्य बिंदुओं की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: बरडीहा प्रखंड मुख्यालय में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और जीपीएफटी के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसमें बीएलओ और सुपरवाइजर को मतदाता जोड़ने और दावों के निपटाने की प्रक्रिया बताई गई। 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के लिए नाम जोड़ने का विशेष ध्यान दिया गया।

Garhwa News: मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन से लेकर अन्य बिंदुओं की दी जानकारी

Garhwa News: मझिआंव, प्रतिनिधि। बरडीहा प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एसआईआर और जीपीएफटी को लेकर अलग-अलग प्रशिक्षण दिया गया। सबसे पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, प्रारूप प्रकाशन, नोटिस तामिला और बीएलओ के दायित्वों को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को प्रारूप प्रकाशन के साथ ही नए मतदाताओं को जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। दावा आपत्ति प्रारूप प्रकाशन के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों जैसे नया नाम जोड़ने, नाम हटाने, आपत्ति के ससमय पारदर्शी निष्पादन की जानकारी दी गई। बताया गया कि बीएलओ द्वारा ही नोटिस तमिला कराई जाएगी।

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वहीं घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। वहीं एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी युवा, युवती अपना नाम जुड़वाने के लिए संबंधित प्रपत्र स्वीकार करेंगे। पहला कैंप 9 अगस्त 14 अगस्त और दूसरा कैंप 22 से 29 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर बैठकर आवेदन प्राप्त करेंगे। वहीं दूसरी बैठक में पंचायत में योजनाओं के चयन की जानकारी दी गई। मौके पर मुखिया सरोज देवी, उमेश प्रजापति, रिशा देवी, रुकसाना बीवी, कविता देवी, ऑपरेटर श्यामा कांत विश्वकर्मा, जनसेवक राजकुमार, सभी बीएलओ सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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