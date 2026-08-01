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Garhwa News: बिजली के करंट की चपेट में आने से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: गढ़वा के टंडवा मोहल्ला में 62 वर्षीय राजेंद्र महतो की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। वे खेत में मोटर का तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से मोहल्ला में मातम छा गया है।

Garhwa News: बिजली के करंट की चपेट में आने से किसान की मौत

Garhwa News: गढ़वा। गढ़वा थाना क्षेत्र के टंडवा मोहल्ला निवासी 62 वर्षीय पुत्र राजेंद्र महतो की शुक्रवार शाम बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र शुक्रवार को अपने खेत पर गए थे। खेत में सिंचाई के लिए लगे मोटर का बिजली तार जोड़ने का काम कर रहे थे। उसी दौरान अचानक बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आने से उन्हें तेज करंट लग गया। घटना में मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया।

वहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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