Garhwa News: अज्ञात बीमारी से युवक की मौत, परिजनों में छाया मातम

Garhwa News: धुरकी, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के करवा पहाड़ गांव में अज्ञात बीमारी से मंगलवार की रात एक युवक की मौत हो जाने से पूरे गांव में शोक का माहौल है। युवक की पहचान 35 वर्षीय रामनंदन गोंड के रूप में हुई है। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीणों की भीड़ उनके घर पर जुट गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार रामनंदन गोंड पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन बीमारी का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका। हालत गंभीर होने पर उपचार के प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। फिलहाल मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।