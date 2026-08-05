Garhwa News: अज्ञात बीमारी से युवक की मौत, परिजनों में छाया मातम
Garhwa News: अज्ञात बीमारी से युवक की मौत, परिजनों में छाया मातम धुरकी, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के
Garhwa News: धुरकी, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के करवा पहाड़ गांव में अज्ञात बीमारी से मंगलवार की रात एक युवक की मौत हो जाने से पूरे गांव में शोक का माहौल है। युवक की पहचान 35 वर्षीय रामनंदन गोंड के रूप में हुई है। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीणों की भीड़ उनके घर पर जुट गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार रामनंदन गोंड पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन बीमारी का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका। हालत गंभीर होने पर उपचार के प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। फिलहाल मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
परिवार और आर्थिक स्थिति
रामनंदन अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से उसी के कंधों पर थी। उसके असामयिक निधन से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
गांव में शोक और सहायता की मांग
घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आसपास के लोग मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में परिवार को कुछ राहत मिल सके।
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