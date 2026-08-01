Garhwa News: कुआं में गिरने से युवक की मौत
Garhwa News: श्री बंशीधर नगर के भोजपुर गांव में विनोद चंद्रवंशी की कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, वह घर लौटते समय फिसल कर कुएं में गिर गए। गांव वालों ने उन्हें निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में शोक का माहौल है।
Garhwa News: श्रीबंशीधर नगर। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव के चंद्रवंशी टोला निवासी 42 वर्षीय विनोद चंद्रवंशी की मौत कुआं में गिर जाने से हो गई। परिजनों के अनुसार विनोद गांव में घूम कर घर आ रहा था। घर से करीब 20 फीट पहले रास्ता के बगल में कुआं है जिसमें फिसल कर गिर गया। आसपास के लोगों ने तत्काल कुआं से बाहर निकाल कर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।
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