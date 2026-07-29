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Garhwa News: ट्रैक्टर से गिरकर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: गढ़वा जिले के गांगी गांव में राजेंद्र चौधरी ट्रैक्टर से गिरकर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, राजेंद्र नशे की हालत में थे और अचानक ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, जिससे वह गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Garhwa News: ट्रैक्टर से गिरकर घायल

Garhwa News: ट्रैक्टर से गिरकर घायल गढ़वा। गढ़वा थाना क्षेत्र के गांगी गांव निवासी स्वर्गीय प्रेमन चौधरी का पुत्र राजेंद्र चौधरी बुधवार को ट्रैक्टर से गिरकर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि राजेंद्र नशे की हालत में ट्रैक्टर में चाबी लगाकर अचानक स्टार्ट कर दिया। उसके कारण ट्रैक्टर के झटके से वह नीचे गिरकर घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल लाया जहां उसका इलाज चल रहा है।

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