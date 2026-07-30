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Garhwa News: थाना दिवस में भूमि विवाद के सात मामलों का हुआ निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: भवनाथपुर में थाना दिवस का आयोजन हुआ, जहाँ भूमि विवाद से जुड़े 12 आवेदन प्राप्त हुए। सुनवाई के बाद 7 मामलों का निपटारा मौके पर किया गया, जबकि 5 मामलों में जांच का आश्वासन दिया गया। थाना दिवस में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया और आवेदकों की समस्याएं सुनीं।

Garhwa News: थाना दिवस में भूमि विवाद के सात मामलों का हुआ निष्पादन

Garhwa News: भवनाथपुर। थाना परिसर में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। उस दौरान अंचल एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। थाना दिवस में कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें दोनों पक्षों की सुनवाई व आवश्यक जांच के बाद सात मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। वहीं शेष पांच मामलों में जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई। थाना दिवस के अवसर पर भवनाथपुर सीओ शंभु राम, पुलिस निरीक्षक गुलाब सिंह, थाना प्रभारी रंजनी रंजन, एसआई परवेज आलम, हल्का राजस्व कर्मचारी विनोद दुबे सहित पुलिस एवं अंचल कर्मी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने बारी-बारी से आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित भूमि से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी ली।

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