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Garhwa News: थाना दिवस पर छह मामलों का निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: कांडी में थाना दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय और थाना प्रभारी मो. अशफाक आलम मौजूद थे। इस अवसर पर आठ मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से छह का समाधान मौके पर किया गया। शेष दो मामलों का समाधान अगले थाना दिवस में होगा।

Garhwa News: थाना दिवस पर छह मामलों का निष्पादन

Garhwa News: कांडी। थाना परिसर में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी राकेश सहाय और कांडी थाना प्रभारी मो. अशफाक आलम की मौजूदगी में मामलों की सुनवाई की गई। थाना दिवस के दौरान कुल आठ मामले प्राप्त हुए। उनमें से 6 मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति और सुनवाई के आधार पर निष्पादन कर दिया गया। वहीं शेष दो मामलों के समाधान के लिए अगले थाना दिवस की तिथि निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिन मामलों का समाधान थाना स्तर पर नहीं हो सकेगा उन्हें नियमानुसार न्यायालय भेजा जाएगा।

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