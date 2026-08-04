Garhwa News: जरूरतमंदों के लिए भंडारा का आयोजन सराहनीय: एसपी

Garhwa News: गढ़वा। गढ़वा सोशल वर्कर जनकल्याण फाउंडेशन के तत्वावधान में शहर के मुख्य चौक रंका मोड़ स्थित संकट मोचन मंदिर के समीप आयोजित साप्ताहिक भंडारा का 138वां सप्ताह मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने श्री राम मित्र मंडली के सदस्यों के साथ किया। उस जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस प्रकार की सेवा समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों से जुड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने संस्था के निरंतर सेवा कार्य की सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। श्री राम मित्र मंडली के सदस्यों ने कहा कि गढ़वा सोशल वर्कर जनकल्याण फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।