Garhwa News: प्रभारी प्रधानाध्यापक के तबादले के विरोध, सड़क पर उतरे विद्यार्थी

Garhwa News: कांडी, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय कांडी के प्रभारी प्रधानाध्यापक मलय कुमार सिंह के अन्यत्र तबादले का सोमवार को छात्र-छात्राओं ने विरोध किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानाध्यापक के खिलाफ कथित रूप से लगाए गए कई गंभीर आरोपों के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। साथ ही, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का तत्काल प्रभाव से प्रभार विद्यालय के वरीय शिक्षक राम प्रसाद पाठक को सौंपते हुए मलय कुमार सिंह का प्रतियोजन डंडई प्रखंड के उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय लवाही कला कर दिया गया। डीईईओ ने जारी पत्र में वर्तमान प्रभारी मलय कुमार सिंह को 11 अगस्त तक विद्यालय का संपूर्ण प्रभार राम प्रसाद पाठक को सौंप दें। साथ ही12 अगस्त को अपराह्न म स्वयं विरमित समझे जाएंगे।