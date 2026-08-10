Garhwa News: प्रभारी प्रधानाध्यापक के तबादले के विरोध, सड़क पर उतरे विद्यार्थी

Garhwa News: प्रभारी प्रधानाध्यापक के तबादले के विरोध, सड़क पर उतरे विद्यार्थी
Garhwa News: फोटो कांडी एक-प्रभारी प्रधानाध्यापक के तबादला का विरोध करते छात्र-छात्राएं। कांडी, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित
Garhwa News: कांडी, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय कांडी के प्रभारी प्रधानाध्यापक मलय कुमार सिंह के अन्यत्र तबादले का सोमवार को छात्र-छात्राओं ने विरोध किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानाध्यापक के खिलाफ कथित रूप से लगाए गए कई गंभीर आरोपों के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। साथ ही, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का तत्काल प्रभाव से प्रभार विद्यालय के वरीय शिक्षक राम प्रसाद पाठक को सौंपते हुए मलय कुमार सिंह का प्रतियोजन डंडई प्रखंड के उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय लवाही कला कर दिया गया। डीईईओ ने जारी पत्र में वर्तमान प्रभारी मलय कुमार सिंह को 11 अगस्त तक विद्यालय का संपूर्ण प्रभार राम प्रसाद पाठक को सौंप दें। साथ ही12 अगस्त को अपराह्न म स्वयं विरमित समझे जाएंगे।
विरोध की प्रतिक्रिया
उक्त कार्रवाई के विरोध में विद्यालय में अध्ययनरत दर्जनों छात्राओं ने प्रधानाध्यापक मलय के पक्ष में आवाज उठाई। छात्र-छात्राओं ने विद्यालय में पठन-पाठन करने से इनकार करते हुए विद्यालय परिसर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़े होकर जिला प्रशासन से प्रधानाध्यापक के प्रतियोजन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। छात्राओं का कहना था कि मलय के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने के दौरान विद्यालय में अनुशासन और शिक्षा व्यवस्था बेहतर रही है। उनका आरोप है कि प्रधानाध्यापक के हटाए जाने से विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
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