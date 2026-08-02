Garhwa News: अलग-अलग जगहों पर सर्पदंश से तीन गंभीर

Garhwa News: भवनाथपुर। थानांतर्गत अलग-अलग जगहों पर शनिवार रात सर्पदंश की घटना से तीन लोग जख्मी हो गए। उन्हें उनके परिजनों से सीएचसी में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां चिकित्सक डॉ खुस्तर अंसारी के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद वैक्सीन लगाया गया। सभी घायलों की स्थिति में सुधार है। पहली घटना रोहनिया गांव में घटित हुई। जहां योगेंद्र यादव अपने घर में खाना खाने के बाद घर के बाहर का दरवाजा बंद करने जा रहे थे। उसी दौरान सांप ने पैर में काट लिया। उन्हें तत्काल लाकर सीएचसी में भर्ती कराया गया। दूसरी घटना में मकरी के धंगरडीहा टोला निवासी श्यामसुंदर विश्वकर्मा की पत्नी शीला देवी को घर में कार्य करने के दौरान सांप ने हाथ में काट लिया।