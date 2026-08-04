Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Garhwa News: सर्पदंश से महिला जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
Follow us on Google News
share

Garhwa News: गढ़वा के सुअरजंघा गांव में 28 वर्षीया अनिता देवी को खेत में घास काटते समय सांप ने काट लिया। घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन उसके पैर में गंभीर जख्म है।

Garhwa News: सर्पदंश से महिला जख्मी

Garhwa News: गढ़वा। डंडई थाना क्षेत्र के सुअरजंघा गांव निवासी मनोज भुइया की पत्नी 28 वर्षीया अनिता देवी सांप के काटने से जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि वह अपने खेत में घास काट रही थी। उसी बीच सांप ने उसे काट लिया। घटना के बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना में घायल महिला के पैर में गंभीर जख्म का निशान है। चिकित्सक के अनुसार उसकी स्थिति खतरे से बाहर है।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: पुरेणिया बारा गांव में सर्प दंश से महिला जख्मी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Garhwa News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।