Garhwa News: सर्पदंश से महिला जख्मी
Garhwa News: गढ़वा के सुअरजंघा गांव में 28 वर्षीया अनिता देवी को खेत में घास काटते समय सांप ने काट लिया। घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन उसके पैर में गंभीर जख्म है।
Garhwa News: गढ़वा। डंडई थाना क्षेत्र के सुअरजंघा गांव निवासी मनोज भुइया की पत्नी 28 वर्षीया अनिता देवी सांप के काटने से जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि वह अपने खेत में घास काट रही थी। उसी बीच सांप ने उसे काट लिया। घटना के बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना में घायल महिला के पैर में गंभीर जख्म का निशान है। चिकित्सक के अनुसार उसकी स्थिति खतरे से बाहर है।
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