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Garhwa News: हथियार लहराकर गोली चलाने का मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: रमना थाना क्षेत्र में सिलीदाग के एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। पुलिस को सूचना मिलने पर, आरोपी आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक मिसफायर गोली बरामद की गई। मामला भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।

Garhwa News: हथियार लहराकर गोली चलाने का मामला दर्ज

Garhwa News: रमना, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के सिलीदाग में हथियार लहराकर जान मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में रमना थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह जानकारी थाना प्रभारी आकाश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार दिखाकर शिकायतकर्ता को धमका रहा है। सूचना पर एएसआई अवधेश उपाध्याय के साथ एक पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपित भागने लगा तथा हथियार लहराते हुए गोली भी चलाई, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा एवं .315 बोर की एक मिसफायर गोली बरामद हुई।

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पूछताछ में आरोपित की पहचान सिलीदाग निवासी आनंद सिंह के रूप में हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि बरामद हथियार से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस मामले में रमना थाना कांड संख्या 88/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) तथा आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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