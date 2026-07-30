Garhwa News: पवित्र सावन की शुरूआत आज से, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेंगे शिवालय
Garhwa News: फोटो बंशीधर नगर एक: श्रीबंशीधर नगर स्थित राजा पहाड़ी शिवमंदिर की आकर्षक छटा पवित्र सावन महीने की शुरूआत गुरुवार से हो रही है। सावन महीने में जिला मुख
Garhwa News: गढ़वा, हिटी। पवित्र सावन महीने की शुरूआत गुरुवार से हो रही है। सावन महीने में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती प्रखंडों में धार्मिक महत्व के कई शिवालय हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। अहले सुबह से ही श्रद्धालु हर-हर महादेव के जयघोष के साथ मंदिरों में पहुंच जलाभिषेक करते हैं। उधर श्रद्धालुओं के संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी की ओर से उनकी सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। जिला मुख्यालय में गढ़देवी मंदिर, करमडीह स्थित जुड़वनिया शिव मंदिर, सहिजना स्थित शिव मंदिर, खोनहरनाथ मंदिर, शिवढोंढ़ा शिव मंदिर सहित कई अन्य मंदिर हैं जहां श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उसके अलावा भवनाथपुर स्थित शिव पहाड़ी गुफा मंदिर, डंडई प्रखंड के लवाही गांव स्थित मंगरदह महादेव मंदिर, सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल सहित अन्य शिवालय भी श्रद्धालुओं के बीच अधिक लोकप्रिय हैं। मंदिर कमेटी की ओर से भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए वोलेंटियर की नियुक्ति की गई है। उसके अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से प्रमुख शिवालयों में जवानों की भी तैनाती की गई है। जिलांतर्गत मझिआंव और बरडीहा प्रखंड के शिवालयों में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। मझिआंव स्थित राधा कृष्ण मंदिर के महंत केशव नारायण दास ने बताया कि शिव मंदिर में सावन शुरू होते ही भीड़ शुरू हो जाती है। श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना के लिए बेलपत्र सहित अन्य सामग्रियों की जरूरत होती है। प्रखंड के प्राचीन शिव मंदिर चंद्री में भी काफी भीड़ उमड़ती है। खजुरी गांव स्थित मनोकामनेश्वर मंदिर, बोदरा स्थित शिव मंदिर में भी सावन के मद्देनजर तैयारी पूरी जो चुकी है। वहीं बरडीहा प्रखंड के श्रगारी टोला स्थित शिव मंदिर, सेमरी मारे गुरु मंदिर सहित अन्य जगहों पर सावन महीने के मद्देनजर तैयारी कर ली गई है.
राजा पहाड़ी मंदिर में होता है अंतरराज्यीय भक्तों का जुटान
श्रीबंशीधर नगर। सावन माह के पावन अवसर पर प्रसिद्ध राजा पहाड़ी शिव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे आकर्षक विद्युत सज्जा से रोशन किया गया है। उससे श्रद्धालुओं के बीच विशेष उत्साह का माहौल है। यूपी और छत्तीसगढ़ सीमा के नजदीक होने के कारण दोनों राज्यों के भक्त भी पहुंचते हैं। मंदिर समिति द्वारा सावन महोत्सव की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। समिति के अनुसार सावनी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन सावन के पहले सोमवार को किया जाएगा। उक्त अवसर पर बड़ी संख्या में शिवभक्तों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष रजनीकांत मधुर ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर परिसर में सुरक्षा, स्वच्छता एवं पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया गया है। उससे यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। उन्होंने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। उसे देखते हुए मंदिर समिति के सभी सदस्यों के बीच अलग-अलग जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया गया है, ताकि भीड़ नियंत्रण, दर्शन व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से प्रशासन व स्वयंसेवकों के निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक दर्शन करने की अपील की है।
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