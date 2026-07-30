Garhwa News: पवित्र सावन की शुरूआत आज से, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेंगे शिवालय

Garhwa News: गढ़वा, हिटी। पवित्र सावन महीने की शुरूआत गुरुवार से हो रही है। सावन महीने में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती प्रखंडों में धार्मिक महत्व के कई शिवालय हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। अहले सुबह से ही श्रद्धालु हर-हर महादेव के जयघोष के साथ मंदिरों में पहुंच जलाभिषेक करते हैं। उधर श्रद्धालुओं के संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी की ओर से उनकी सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। जिला मुख्यालय में गढ़देवी मंदिर, करमडीह स्थित जुड़वनिया शिव मंदिर, सहिजना स्थित शिव मंदिर, खोनहरनाथ मंदिर, शिवढोंढ़ा शिव मंदिर सहित कई अन्य मंदिर हैं जहां श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उसके अलावा भवनाथपुर स्थित शिव पहाड़ी गुफा मंदिर, डंडई प्रखंड के लवाही गांव स्थित मंगरदह महादेव मंदिर, सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल सहित अन्य शिवालय भी श्रद्धालुओं के बीच अधिक लोकप्रिय हैं। मंदिर कमेटी की ओर से भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए वोलेंटियर की नियुक्ति की गई है। उसके अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से प्रमुख शिवालयों में जवानों की भी तैनाती की गई है। जिलांतर्गत मझिआंव और बरडीहा प्रखंड के शिवालयों में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। मझिआंव स्थित राधा कृष्ण मंदिर के महंत केशव नारायण दास ने बताया कि शिव मंदिर में सावन शुरू होते ही भीड़ शुरू हो जाती है। श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना के लिए बेलपत्र सहित अन्य सामग्रियों की जरूरत होती है। प्रखंड के प्राचीन शिव मंदिर चंद्री में भी काफी भीड़ उमड़ती है। खजुरी गांव स्थित मनोकामनेश्वर मंदिर, बोदरा स्थित शिव मंदिर में भी सावन के मद्देनजर तैयारी पूरी जो चुकी है। वहीं बरडीहा प्रखंड के श्रगारी टोला स्थित शिव मंदिर, सेमरी मारे गुरु मंदिर सहित अन्य जगहों पर सावन महीने के मद्देनजर तैयारी कर ली गई है.