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Garhwa News: बाइक की आमने-सामने टक्कर में तीन घायल, दो गढ़वा रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: भवनाथपुर-झगड़ाखांड मुख्य पथ पर शनिवार शाम को दो बाइकों की टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से दो को बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Garhwa News: बाइक की आमने-सामने टक्कर में तीन घायल, दो गढ़वा रेफर

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। भवनाथपुर-झगड़ाखांड मुख्य पथ पर डिग्री कॉलेज मोड़ के समीप शनिवार की शाम दो बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मकरी निवासी दरगाही उरांव और जयनंदन उरांव को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे बाइक चालक आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य शिव प्रसाद राम के हाथ और पैर में गंभीर चोट लगी है।

दुर्घटना का वर्णन

घटना के संबंध में बताया जाता है कि आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य शिव प्रसाद राम शनिवार की शाम अपने कॉलेज से बाइक से भवनाथपुर लौट रहे थे। उसी दौरान दरगाही उरांव और जयनंद उरांव एक ही बाइक पर सवार होकर झगड़ाखांड की ओर से अपने घर मकरी लौट रहे थे। डिग्री कॉलेज मोड़ के समीप दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटनास्थल पर सहायता

घटना की सूचना मिलते ही उप प्रमुख पिंटू उरांव और बबलू यादव मौके पर पहुंचे तथा निजी वाहन की मदद से घायलों को तत्काल भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में सहयोग किया। स्थिति गंभीर देखते हुए दरगाही उरांव और जयनंदन उरांव को बेहतर इलाज के लिए सदर रेफर कर दिया गया। इधर, घटना की सूचना मिलने पर भवनाथपुर थाना के एएसआई जगत बंधु महतो पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटना की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए?
इस दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
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