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Garhwa News: मोटरसाइकिल दुर्घटना में तीन युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: गढ़वा के बुल्का गांव के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से विशुनधारी और राहुल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों युवक अपने घर लौटते समय सड़क पर गिर गए।

Garhwa News: मोटरसाइकिल दुर्घटना में तीन युवक घायल

Garhwa News: गढ़वा। रमना थाना क्षेत्र के बुल्का गांव के समीप शनिवार को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक ही मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में जिरुआ गांव के खरदाहा टोला निवासी विशुनधारी खरवार, कृष्णा खरवार और राहुल कुमार घायल हुए। उनमें विशुनधारी और राहुल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तीनों युवक बुल्का गांव से मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान बुल्का स्कूल के समीप मोड़ पर मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

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