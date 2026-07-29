Garhwa News: टेंपो-मोटरसाइकिल टक्कर में दो घायल
Garhwa News: गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र के कोरवाडीह मोड़ पर टेंपो और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई, जिसमें राजेश कुमार और अंकित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां राजेश की हालत नाजुक होने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें दूसरे केंद्र रेफर किया गया।
Garhwa News: गढ़वा। सदर थाना क्षेत्र के कोरवाडीह मोड़ के पास फोरलेन पर टेंपो व मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मेराल थाना क्षेत्र के दुनूखाड़ गांव निवासी राजेश कुमार व अंकित कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजेश कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि उक्त दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गढ़वा से अपने घर लौट रहे थे। उसी क्रम में कोरवाडीह मोड़ के पास एक टेंपो से उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई।
घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने घायल अवस्था में उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
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