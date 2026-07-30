Garhwa News: गैस संकट से जूझ रहे सरकारी विद्यालय, बैतरी में लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा एमडीएम

Garhwa News: खरौंधी, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैतरी में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) व्यवस्था गैस संकट के कारण प्रभावित होती नजर आ रही है। पिछले दो-तीन माह से पर्याप्त मात्रा में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय के रसोइयों को लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच बंद कमरे में जलते चूल्हे से निकलने वाले धुएं और तेज ताप के कारण रसोइयों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रसोइयों ने बताया कि बंद कमरे में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने से पूरा कमरा धुएं से भर जाता है।

उससे आंखों में तेज जलन, लगातार आंसू आने और सांस लेने में परेशानी होती है। लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियों में काम करने से उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। रसोइयों ने कहा कि अगर जल्द ही विद्यालय में गैस सिलेंडर की नियमित व्यवस्था नहीं की गई तो वह मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य बंद करने के लिए विवश हो जाएंगी। उसका विद्यालय के बच्चों के भोजन पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों से अविलंब पर्याप्त मात्रा में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और विद्यालय की रसोई व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है, ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और धुआं-मुक्त वातावरण में मध्याह्न भोजन तैयार किया जा सके। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैतरी के प्रधानाध्यापक शांतिभूषण प्रसाद यादव ने बताया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होने के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय में प्रतिमाह लगभग चार से पांच कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आवश्यकता होती है, लेकिन समय पर गैस उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी स्थिति में मध्याह्न भोजन बाधित न हो, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लकड़ी के चूल्हे का उपयोग करना पड़ रहा है। प्रखंड में कुल 58 सरकारी विद्यालय संचालित हैं। उनमें नियमित रूप से मध्याह्न भोजन बन रहा है। गैस कनेक्शन होने के बावजूद आवश्यकता के अनुरूप कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति नहीं होने से प्रखंड के कई विद्यालयों में इसी तरह की समस्या बनी हुई है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन और रसोइयों ने विभाग से मांग की है कि सभी विद्यालयों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके और रसोइयों को भी सुरक्षित वातावरण में कार्य करने की सुविधा हो।