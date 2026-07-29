Garhwa News: 19 सरकारी स्कूलों में हुआ एसएमसी का चुनाव
Garhwa News: डंडई में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव बुधवार से शुरू हुआ। पहले दिन 19 सरकारी विद्यालयों में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों का चयन किया गया। सभी प्रक्रियाएं नई शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार हुईं।
Garhwa News: डंडई, प्रतिनिधि। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गया है। पहले दिन प्रखंड के 19 सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न किया गया। वहीं चुनाव को लेकर संबंधित विद्यालय के पर्यवेक्षक और सचिव ससमय अपने-अपने विद्यालय पहुंचे । तत्पश्चात अभिभावकों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उनके द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजिका और उपसंयोजिका का चयन सर्वसम्मति से किया गया। प्रखंड मुख्यालय के मध्य विद्यालय, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पश्चिम टोला, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय उत्तर हरिजन टोला और नव प्राथमिक विद्यालय बहेरवावा टोला डंडई में शांतिपूर्ण और नई शिक्षा नीति के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया गया।
मध्य विद्यालय डंडई में पर्यवेक्षक याकूब अंसारी, उमेश शर्मा और दरोगाराम के द्वारा चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया गया । वहीं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पश्चिम टोला में संतोष तिवारी, उत्तर हरिजन टोला डंडई में नीतीश कुमार, राजू रंजन और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बहेरवा टोला डंडई में वीरेंद्र राम और विजय ठाकुर के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का चुनाव करया गया। संबंधित विद्यालय के सचिव आदित्य लाल, हरिशंकर ठाकुर, राम प्रवेश राम और आकाश राम अपने-अपने पर्यवेक्षक के साथ विद्यालय में उपस्थित रहे । उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला में उदय राम को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष चुना गया। वहीं कविता देवी को उपाध्यक्ष, सुषमा देवी को संयोजिका और सुनीता देवी को उपसंयोजिका चुना गया। मौके पर पर्यवेक्षक नीतीश कुमार ने बताया कि विभागीय पदाधिकारियों के निर्देश के आलोक में शांति पूर्वक चुनाव संपन्न हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।