Garhwa News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शहर से गांव तक के शिवालय

Garhwa News: गढ़वा, हिटी। पवित्र सावन महीने के पहले सोमवारी को गांव से शहर तक भक्तिमय माहौल रहा। विभिन्न जगहों के शिवालय हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे। अहले सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। धार्मिक महत्व के वैसे शिवालयों में विशेष व्यवस्था की गई थी जहां अधिक श्रद्धालुओं की संख्या पहुंचने की उम्मीद थी। जिला मुख्यालय स्थित गढ़देवी मंदिर, बाबा खोनहर नाथ मंदिर, जुड़वनिया मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर हर-हर महादेव, बोल बम के जयघोष के साथ पहुंचने लगे थे। उधर विभिन्न चौक चौराहों पर बज रहे भक्ति गानों से माहौल भक्तिमय हो गया था।

सुदूरवर्ती सोनतटीय केतार प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धा और समर्पण के साथ शिवालयों में पूजा अर्चना की गई। बाबा भोलेनाथ नाथ पर जलार्पण करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध मां चतुर्भुजी मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप में लगभग दो किलो मीटर की दूरी तय कर पंडा और ढढ़रा नदी के संगम पर पहुंच विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच कलश में जल भरा। उसके बाद हाथों और सिर पर जलपात्र उठा श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंच कर भगवान भोलेनाथ को जलार्पण कर सुखमय जीवन व निरोगी काया का आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ से मांगा। जलार्पण के बाद सभी श्रद्धालुओं को मंदिर विकास समिति के द्वारा जलपान कराया गया। मौके पर मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार, सचिव हेमंत पाठक, संरक्षक राम विचार साहू, बिनोद भगत, पुजारी बाल मुकुंद पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उसके अलावा खैरवा गांव स्थित सोन नदी के तट पर अवस्थित भगवान भोले शंकर वह नाग बाबा के मंदिर में श्रद्धालुओं ने सोन नदी का पवित्र जल उठाकर जलार्पण कर अच्छी बारिश और सुखमय घर परिवार की कामना की। श्रावण की पहली सोमवारी पर प्रखंड के सभी गांवों में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर जलार्पण किया। ऐसा ही नजारा डंडई प्रखंड के मंगरदह शिव मंदिर, नगर ऊंटारी स्थित राजा पहाड़ी शिव मंदिर, भवनाथपुर प्रखंड का शिव गुफा, कांडी प्रखंड अंतर्गत सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल सहित अन्य धार्मिक महत्व के स्थलों में श्रद्धालुओं का काफी भीड़ रही। सभी जगहों पर स्थानीय पुलिस के अलावा मंदिर कमेटी के स्वयंसेवक भी व्यवस्था संभालते नजर आए।