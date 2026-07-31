Garhwa News: बीमा और साइबर धोखाधड़ी के तौर-तरीके और बचाव के उपाय की दी जानकारी
Garhwa News: बीमा और साइबर ठगी से बचाव की दी जानकारी फोटो मेराल दो: गोबरदाहा गांव के
Garhwa News: फोटो मेराल दो: गोबरदाहा गांव के कोरवा टोला में संतृप्त ग्राम बनाने को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करते लोग मेराल, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत गोबरदाहा गांव के वार्ड नंबर 14 कोरवा टोला में संतृप्त ग्राम बनाने को लेकर बीमा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्था अग्रगति के सीएफएल को-ऑर्डिनेटर गुरुदेव विश्वकर्मा और अंजू कुमारी ले वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता की जानकारी लोगों को दी। उस दौरान बजट बनाने, बैंक खाता व उसके लाभ, डिजिटल भुगतान से संबंधित साइबर धोखाधड़ी के तौर-तरीके व बचाव के उपाय, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन खाता के लाभ और केवाईसी करवाने से संबंधित जानकारी दी गई।
शिविर में बीसी झारखण्ड ग्रामीण बैंक संचालक संतोष यादव व सहयोगी राहुल कुमार द्वारा उपस्थित खाताधारकों को बीमा एवं खाता खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिविर में 23 खाताधारकों का बीमा कराया गया जबकि 9 निष्क्रिय खाते को सक्रिय भी किया गया। वहीं दो लोगों का खाता भी खोला गया। उक्त अवसर पर वार्ड सदस्य महेंद्र कोरवा, नरेश कोरवा, संतोष कोरवा, छोटू कुमार, सविता देवी, शांति देवी, शिवा कुमारी देवी, दिलबसिया देवी, प्रभा कुमारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।
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