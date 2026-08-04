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Garhwa News: दवा दुकान से 30 हजार नकद चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: सदर अस्पताल के सामने स्थित दवा दुकान का वेंटिलेटर तोड़ 30 हजार की चोरी, पुलिस जांच में जुटी सदर अस्पताल के सामने संचालित न्यू कश्यप मेडिकल हॉल चोरी की

Garhwa News: दवा दुकान से 30 हजार नकद चोरी

Garhwa News: गढ़वा। सदर अस्पताल के सामने संचालित न्यू कश्यप मेडिकल हॉल चोरी की घटना सामने आई है। उक्त घटना में चोरों ने दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर अंदर प्रवेश कर काउंटर में रखा करीब 30 हजार रुपये नगद लेकर फरार हो गये। घटना को लेकर मेडिकल हॉल संचालक ने गढ़वा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पठान टोली निवासी आलोक कुमार कश्यप ने सोमवार की रात करीब 12.15 बजे दुकान बंद कर घर गए थे। मंगलवार सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान का वेंटिलेटर टूटा हुआ है। शक होने पर उन्होंने आसपास के लोग और पुलिस को सूचना दी।

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पुलिस की मौजूदगी में दुकान खोली गई तो काउंटर में रखे करीब 30 हजार रुपये नकद गायब मिले। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने आशंका जताई है कि चोर रात के अंधेरे में वेंटिलेटर के रास्ते दुकान में घुसे और नकदी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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