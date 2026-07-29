Garhwa News: राशन कालाबाजारी का आरोप
Garhwa News: गढ़वा के मेराल प्रखंड के ओखरगाड़ा गांव में लाभुकों ने डीसी को आवेदन देकर डीलर ममता महिला समूह और ललू प्रसाद पर राशन कालाबाजारी का आरोप लगाया। लाभुकों का कहना है कि उन्हें जुलाई का राशन नहीं मिला और डीलर ने अगस्त तक का राशन उठाया। उन्होंने जांच और कार्रवाई की मांग की है।
Garhwa News: गढ़वा। मेराल प्रखंड के ओखरगाड़ा गांव के दर्जनों लाभुकों ने डीसी को आवेदन देकर गांव के डीलर ममता महिला समूह और ललू प्रसाद पर राशन कालाबाजारी का आरोप लगाया है। डीसी को दिए गए आवेदन में लाभुकों ने बताया कि जुलाई माह का राशन नहीं दिया गया, पर डीलर ने अगस्त माह तक के राशन का उठाव किया है। ज़ब राशन की मांग किया तो डीलर की ओर से डांट फटकार किया जाता है। लाभुकों ने जांच कर डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर संजू देवी, रीता देवी, उर्मिला देवी, दुखनी देवी, आशा देवी, प्रमोद राम, मुन्ना चंद्रवंशी, फोटो देवी, प्रभादेवी, सरिता देवी, कयामुद्दीन खान, अब्दुल रहमान सहित बड़ी संख्या में लाभुक शामिल थे।
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