Garhwa News: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर झंडोत्तोलन का समय निर्धारित

Garhwa News: रंका, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन को लेकर बुधवार को एसडीओ कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में झंडोत्तोलन को लेकर समय निर्धारण, खेल कूद प्रतियोगिता का निर्णय लिया गया। झंडोत्तोलन के लिए आवश्यक तैयारियों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद परवेज ने कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित कर संबंधित लोगों को जिम्मेवारी सौंपी।

बैठक में लिया गया निर्णय

मौके पर विभिन्न विभागों के प्रमुख और प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर्वसम्मति से सुबह 8 बजे अनुमंडल पदाधिकारी के गोपनीय कार्यालय में, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के गोपनीय कार्यालय में 8.10 बजे, अनुमंडल कार्यालय में 8.25 बजे,, बार एसोसिएशन कार्यालय में 8.30 बजे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8.40, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 8.55 बजे, बीआरसी कार्यालय में 9.10 बजे, पुलिस निरीक्षक कार्यालय में 9.20 बजे, रंका थाना परिसर में 9.25 बजे, वन क्षेत्र कार्यालय रंका पूर्वी में 9.50, पश्चिमी में 9.55 बजे, प्रखंड कार्यालय में 10.10 बजे, विद्युत कार्यालय में 10.30 बजे, सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधानुसार 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं वर्ष 2023 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी रामनरायण सिंह द्वारा शुरू किए गए जमा दो उच्च विद्यालय के मैदान में सार्वजनिक झंडोत्तोलन को पुनः जारी करते हुए 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है।