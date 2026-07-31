Garhwa News: बदहाल बिजली व्यवस्था के हर वर्ग त्रस्त: गोरखनाथ
Garhwa News: बदहाल बिजली व्यवस्था से लोग परेशान: गोरखनाथ फोटो खरौंधी एक: प्रेसवार्ता करते पूर्व उपप्रमुख गोरखनाथ
Garhwa News: खरौंधी, प्रतिनिधि। पूर्व उप प्रमुख खरौंधी गोरखनाथ चौधरी ने शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों के समक्ष लचर बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि प्रखंड में लगातार बदहाल बिजली व्यवस्था के कारण किसान, मजदूर, दुकानदार, छात्र और आम जनता त्रस्त है। धान रोपनी के समय भी नियमित बिजली नहीं होना विभाग की घोर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि कई बार विभाग के अधिकारियों को शिकायत और मांग पत्र देने के बावजूद कोई सुधार नहीं किया गया। अब खरौंधी की जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई है। गोरखनाथ ने घोषणा की कि 3 अगस्त की सुबह 10 बजे बिजली सब स्टेशन, खरौंधी के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
उसमें किसान, मजदूर, दुकानदार, छात्र, युवा एवं आम नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। मौके पर ओम प्रकाश पासवान, संजय कुमार चौधरी, धर्मप्रकाश गुप्ता, एस कुमार गुप्ता, विफ़न भुइयां सहित अन्य लोग मौजूद थे
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।