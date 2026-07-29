Garhwa News: यौन शोषण के आरोपी को भेजा जेल
Garhwa News: बरडीहा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव के निवासी रौशन कुमार को एक महिला द्वारा यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महिला ने चार साल से चल रहे उत्पीड़न के बाद शादी से इनकार करने पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने रौशन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
Garhwa News: मझिआंव। बरडीहा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव निवासी लाल बहादुर मेहता के 23 वर्षीय पुत्र रौशन कुमार को बरडीहा पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया । थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह ने बताया थाना क्षेत्र की एक महिला के द्वारा अविवाहित रोशन कुमार के खिलाफ यौन शोषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसपर चार साल से यौन शोषण का आरोप था। शादी से इनकार करने पर उसे शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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