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Garhwa News: डुमरिया स्कूल में लगाए गए 100 पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: डुमरिया स्कूल में लगाए गए 100 पौधे फोटो संख्या दो: राजकीय कृत गोवावल उच्च विद्यालय

Garhwa News: डुमरिया स्कूल में लगाए गए 100 पौधे

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। राजकीयकृत गोवावल उच्च विद्यालय डुमरिया में बुधवार को पर्यावरण परिवार के द्वारा पौधारोपण किया गया। उक्त अवसर पर 100 पौधे लगाए गए। पर्यावरण परिवार का यह 8वां कार्यक्रम था। उक्त अवसर पर फलदार, छायादार सहित अन्य पौधे लगाये गये। पौधों को योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया। उक्त अवसर पर स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने पौधों को बचाने और सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पर्यावरण परिवार की तरफ से संयोजक नितिन कुमार तिवारी, शिक्षक मनोज द्विवेदी, अमित शुक्ला, मुन्ना दुबे, अनिमेश चौबे उपस्थित थे। पर्यावरण परिवार के नितिन ने कहा पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए पौधारोपण जरूरी है।

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पौधारोपण के साथ उसका संरक्षण भी जरूरी है। समाज के हर व्यक्ति को पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए।

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