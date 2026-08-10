Garhwa News: चंदनी पंचायत में 30 क्विंटल मूंगफली बीज का वितरण, अफरा तफरी
Garhwa News: खरौंधी की चंदनी पंचायत में 30 क्विंटल मूंगफली बीज का वितरण अफरातफरी फोटो खरौंधी
Garhwa News: खरौंधी, प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को कृषि विभाग की ओर से चंदनी पंचायत के किसानों के बीच मूंगफली बीज का वितरण किया गया। बीज वितरण के दौरान किसानों की काफी भीड़ जुट गई। उसके कारण कुछ देर तक किसानों के बीच अफरातफरी की स्थिति बनी रही। बाद में जनप्रतिनिधियों और विभागीय कर्मियों की मौजूदगी में व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए बीज का वितरण कराया गया। मुखिया रामगहन मेहता की उपस्थिति में बीटीएम के द्वारा किसानों के बीच कुल 30 क्विंटल मूंगफली बीज का वितरण किया गया। विभाग की ओर से निर्धारित मात्रा के अनुसार प्रत्येक किसान को 30 किलोग्राम मूंगफली बीज उपलब्ध कराया गया।
बीज लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचे थे। किसानों की अधिक संख्या होने के कारण वितरण के दौरान अपनी बारी को लेकर कुछ किसानों के बीच कहासुनी और नोकझोंक भी हुई। कृषि विभाग के कर्मियों ने किसानों को बारी-बारी से बीज उपलब्ध कराया। किसानों ने कहा कि समय पर बीज मिलने से उन्हें खेती करने में काफी सहूलियत होगी। वहीं, किसानों ने कृषि विभाग से मांग की कि आगे भी जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में बीज एवं अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसानों को बाजार से महंगे दाम पर बीज खरीदने की मजबूरी न हो। मुखिया रामगहन ने किसानों से शांतिपूर्वक बीज लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की ओर से किसानों को कृषि कार्य में सहयोग देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसका लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचना चाहिए।
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