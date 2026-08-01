Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Garhwa News: लाभुकों की शिकायत पर पीडीएस दुकान की जांच, राशन वितरण का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
Follow us on Google News
share

Garhwa News: भवनाथपुर के पंडरिया पंचायत में जनवितरण प्रणाली की दुकान में राशन कार्डधारियों की शिकायत पर बीडीओ नंद जी राम ने जांच की। डीलर की अस्वस्थता के कारण दुकान अब चंपा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित हो रही है। बीडीओ ने वितरण व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया और पारदर्शिता बनाए रखने की चेतावनी दी।

Garhwa News: लाभुकों की शिकायत पर पीडीएस दुकान की जांच, राशन वितरण का निर्देश

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत पंडरिया पंचायत के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान को लेकर राशन कार्डधारियों की शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद जी राम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बताया गया कि इस दुकान का संचालन डीलर कामेश्वर सिंह के नाम से होता है। हालांकि उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण वह इलाज के लिए बाहर चले गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में दुकान का संचालन अस्थायी रूप से चंपा महिला स्वयं सहायता समूह को हैंडओवर किया गया है। उधर धनी मंडरा गांव के कई राशन कार्डधारियों ने राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत करते हुए बीडीओ को लिखित आवेदन सौंपा था।

शिकायत प्राप्त होने के बाद बीडीओ स्वयं जनवितरण प्रणाली दुकान पहुंचे और वितरण व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर तथा उपलब्ध राशन की जांच की। जांच के दौरान बीडीओ ने संबंधित पक्षों से जानकारी लेने के साथ ही उपस्थित लाभुकों से भी बातचीत की। जांच के बाद उन्होंने वितरण व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश देते हुए कहा कि दुकान में जितना भी राशन उपलब्ध है, उसे सभी पात्र राशन कार्डधारियों के बीच निर्धारित मात्रा व सरकारी नियमों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से वितरित किया जाए। साथ ही भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही या शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मौके पर शशि शेखर यादव, फुदन सिंह, मोस्तकिम अंसारी, लालू मियां, रामप्रसाद सिंह, साजम अंसारी, अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं राशन कार्डधारी उपस्थित थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से नियमित एवं पारदर्शी राशन वितरण सुनिश्चित कराने की मांग की, ताकि सभी पात्र लाभुकों को समय पर उनका अधिकार मिल सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Garhwa News PDS

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।