Garhwa News: लाभुकों की शिकायत पर पीडीएस दुकान की जांच, राशन वितरण का निर्देश

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत पंडरिया पंचायत के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान को लेकर राशन कार्डधारियों की शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद जी राम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बताया गया कि इस दुकान का संचालन डीलर कामेश्वर सिंह के नाम से होता है। हालांकि उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण वह इलाज के लिए बाहर चले गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में दुकान का संचालन अस्थायी रूप से चंपा महिला स्वयं सहायता समूह को हैंडओवर किया गया है। उधर धनी मंडरा गांव के कई राशन कार्डधारियों ने राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत करते हुए बीडीओ को लिखित आवेदन सौंपा था।

शिकायत प्राप्त होने के बाद बीडीओ स्वयं जनवितरण प्रणाली दुकान पहुंचे और वितरण व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर तथा उपलब्ध राशन की जांच की। जांच के दौरान बीडीओ ने संबंधित पक्षों से जानकारी लेने के साथ ही उपस्थित लाभुकों से भी बातचीत की। जांच के बाद उन्होंने वितरण व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश देते हुए कहा कि दुकान में जितना भी राशन उपलब्ध है, उसे सभी पात्र राशन कार्डधारियों के बीच निर्धारित मात्रा व सरकारी नियमों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से वितरित किया जाए। साथ ही भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही या शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मौके पर शशि शेखर यादव, फुदन सिंह, मोस्तकिम अंसारी, लालू मियां, रामप्रसाद सिंह, साजम अंसारी, अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं राशन कार्डधारी उपस्थित थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से नियमित एवं पारदर्शी राशन वितरण सुनिश्चित कराने की मांग की, ताकि सभी पात्र लाभुकों को समय पर उनका अधिकार मिल सके।