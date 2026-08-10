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Garhwa News: जला ट्रांसफार्मर बदल बिजली आपूर्ति बहाल, राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: भवनाथपुर के मकरी पंचायत में बिक्रम राम के घर के पास 20 दिन पूर्व जले ट्रांसफार्मर को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। गर्मी में बिजली न रहने से किसानों को सिंचाई में समस्या हो रही थी। मुखिया सरिता देवी की पहल पर यह नया ट्रांसफार्मर मंगवाया गया, जिसका उद्घाटन पूजा-अर्चना के साथ किया गया।

Garhwa News: जला ट्रांसफार्मर बदल बिजली आपूर्ति बहाल, राहत

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। मकरी पंचायत के बसेरियालेवा टोला में बिक्रम राम के घर के पास करीब 20 दिन पूर्व जले 25 केवीए के ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। भीषण गर्मी में बिजली नहीं रहने से ग्रामीणों के साथ किसान भी परेशान थे। वर्तमान में धान की रोपनी का कार्य चल रहा है। किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों ने पंचायत की मुखिया सरिता देवी को आवेदन देकर ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की थी। मुखिया की पहल पर बिजली विभाग के सहयोग से नया ट्रांसफार्मर मंगवाया गया। बसेरियालेवा की बुजुर्ग धनवती देवी ने पूजा-अर्चना, हवन एवं नारियल फोड़कर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया।

उसके बाद फीता काटकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। ग्रामीणों ने बिजली बहाल होने पर खुशी जताते हुए मुखिया सरिता देवी के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि 20 दिनों के अंदर यह दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया गया है। उससे पूर्व लगाया गया ट्रांसफार्मर एक दिन में ही जल गया था।मौके पर बैगा खुशीहाल सिंह, जगदीश सिंह, लाइनमैन लालू कुमार दास, समाजसेवी धनंजय कुमार, विक्रम राम, मनोज पाल, सत्येंद्र राम, सुरेंद्र राम, जवाहर साह, विश्वनाथ सिंह,कमला देवी, कबूतरी देवी,निर्मला देवी, सोनी देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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