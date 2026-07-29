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Garhwa News: मुखिया की पहल पर बसेरियालेवा टोला में बदला गया जला ट्रांसफार्मर, राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: भवनाथपुर के मकरी पंचायत के बसेरियालेवा टोला में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर बदले जाने के बाद ग्रामीणों को राहत मिली। पूर्व में ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली संकट और किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही थी। मुखिया सरिता देवी की पहल से नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे बिजली आपूर्ति बहाल हो गई।

Garhwa News: मुखिया की पहल पर बसेरियालेवा टोला में बदला गया जला ट्रांसफार्मर, राहत

Garhwa News: भवनाथपुर। मकरी पंचायत के बसेरियालेवा टोला में करीब दस दिनों से जला पड़ा 25 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर आखिरकार मुखिया सरिता देवी की पहल से बदल दिया गया। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण भीषण गर्मी में ग्रामीणों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा था। वहीं धान रोपनी के मौसम में किसानों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही थी। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मुखिया को आवेदन देकर नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की थी। उसके बाद मुखिया ने बिजली विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर शीघ्र नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। बुधवार को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद बुजुर्ग नथुनी चंद्रवंशी ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया।

उसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। ग्रामीणों ने मुखिया सरिता देवी और बिजली विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर पहल से बड़ी राहत मिली है। मौके पर धनंजय कुमार, सुग्रीम साह, नरेश सिंह, अवधेश साह, उमेश प्रजापति सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

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