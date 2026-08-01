Garhwa News: डिग्री कॉलेज को मिला प्राचार्य, सात अगस्त तक होगा ऑनलाइन नामांकन

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत वनसानी के झगराखांड़ में नवनिर्मित डिग्री कॉलेज में शनिवार को विवेश कुमार चौबे ने प्राचार्य के पद पर योगदान दिया।

Garhwa News: भवनाथपुर, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत वनसानी के झगराखांड़ में नवनिर्मित डिग्री कॉलेज में शनिवार को विवेश कुमार चौबे ने प्राचार्य के पद पर योगदान दिया। योगदान देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-30 के संचालन के लिए प्राचार्य, शिक्षक विमल कच्छप और सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है।

कॉलेज की आवश्यकता उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में यह एकमात्र डिग्री कॉलेज है। उसके शुरू होने से अब स्थानीय छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए गढ़वा या मेदिनीनगर का रुख नहीं करना पड़ेगा। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय के शुरू होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी। कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होने के साथ साथ अभिभावकों के समय और धन दोनों की बचत होगी।

शैक्षणिक प्रोग्राम उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार करना महाविद्यालय की प्राथमिकता होगी। उन्होंने जानकारी दी कि कॉलेज में कुल 12 विषयों की पढ़ाई होगी। उनमें राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्रायोगिक विज्ञान, गणित तथा जूलॉजी शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए कला और वाणिज्य संकाय में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक छात्र-छात्राएं सात अगस्त तक विश्वविद्यालय के ऑनलाइन चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

निर्माण और संचालन नामांकन के बाद विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब हो कि अनुमंडल के एकमात्र सरकारी डिग्री कॉलेज भवन का शिलान्यास तत्कालीन विधायक भानु प्रताप शाही ने वर्ष 2019 में किया था। करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उक्त महाविद्यालय के संचालन का लंबे समय से क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे थे। अब कॉलेज में प्राचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति के साथ शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है。