Garhwa News: रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध हालत में मिली युवती, सदर अस्पताल में भर्ती

Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। पलामू जिलांतर्गत ऊंटारी रोड स्थित रेलवे ट्रैक के समीप शनिवार को एक अज्ञात युवती संदिग्ध परिस्थिति में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को इलाज के लिए तत्काल मझिआंव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। मझिआंव अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवती की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सदर अस्पताल में युवती का इलाज जारी है और चिकित्सकों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती रेलवे ट्रैक के पास घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। वह वहां कैसे पहुंची और उसके घायल होने का कारण क्या है, इसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस दुर्घटना, आत्महत्या के प्रयास अथवा किसी अन्य आपराधिक घटना सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। खबर लिखे जाने तक युवती की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस आसपास के थानों को सूचना देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से भी उसकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है। अगर किसी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, तो उसका भी मिलान किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि युवती की पहचान होने और चिकित्सकीय रिपोर्ट मिलने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल प्राथमिकता युवती का बेहतर इलाज कराना है। वहीं पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर कोई इस युवती के बारे में जानकारी रखता हो तो तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें।