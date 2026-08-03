Garhwa News: स्कूटी में बाइक की टक्कर में किशोरी समेत तीन घायल
Garhwa News: गढ़वा, कचहरी रोड के समीप सोमवार को मोटरसाइकिल और स्कूटी की आमने-सामने टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में 15 वर्षीया खुशबू कुमारी और पूजा देवी शामिल हैं। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया।
Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय के कचहरी रोड स्थित मंगल भवन के समीप सोमवार को मोटरसाइकिल और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में स्कूटी सवार गढ़वा थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी मानिकचंद शर्मा की 15 वर्षीया पुत्री खुशबू कुमारी और अनुज चंद्रवंशी की पत्नी पूजा देवी शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मोटरसाइकिल सवार युवक को उसके परिजन घटनास्थल से ही एक निजी अस्पताल ले गए।जानकारी के अनुसार, पूजा देवी और खुशबू कुमारी खोन्हरनाथ शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर स्कूटी से अपने घर लौट रही थीं।
इसी दौरान मंगल भवन के समीप विपरीत दिशा से तेज गति में आए मोटरसाइकिल सवार ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन सड़क पर गिर पड़े और तीनों लोग घायल हो गए।घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल खुशबू कुमारी व पूजा देवी को सदर अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में खुशबू कुमारी के चेहरे पर गंभीर चोट लगी है, जबकि पूजा देवी के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आई हैं। हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक के परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए।
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