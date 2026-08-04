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Garhwa News: मोटरसाइकिल दुर्घटना में दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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Garhwa News: गढ़वा के मकरी गांव में मोटरसाइकिल दुर्घटना में 55 वर्षीय देवनंदन उरांव और 40 वर्षीय दरगाही उरांव घायल हो गए। दोनों रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे जब उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से हो गई। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Garhwa News: मोटरसाइकिल दुर्घटना में दो घायल

Garhwa News: गढ़वा। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के मकरी गांव निवासी रामसेवक उरांव का पुत्र 55 वर्षीय देवनंदन उरांव व सरजू उरांव का पुत्र 40 वर्षीय दरगाही उरांवमोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि दोनों अपने रिश्तेदार के घर जरही गांव से लौट रहे थे। उसी बीच खरौंधी रोड के जिरहुल्ला गांव के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। उससे दोनों लोग घायल हो गया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दोनों का इलाज चल रहा है।

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